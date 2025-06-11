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19:09, 11 июня 2025Мир

На Западе призвали Россию избавиться от Зеленского

Макгрегор: России нужно избавиться от Зеленского и его ужасного правительства
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

России нужно избавится от украинского лидера Владимира Зеленского и его ужасного правительства. К этому Москву призвал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Дизена.

«Сейчас русским приходится иметь дело с существующей ситуацией. Им нужно избавиться от Зеленского и этого ужасного правительства, которое он представляет», — сказал он.

По его словам, власти европейских стран играют с огнем и абсолютно игнорируют реальность. Макгрегор подчеркнул, что Европа могла бы остановить конфликт на Украине, но не хочет этого.

Ранее полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Зеленский потерял связь с реальностью и стал представлять опасность для Запада. Он добавил, что Зеленский утратил адекватное восприятие мира, и даже считает, что сможет победить силовым путем, несмотря на очевидное превосходство России.

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