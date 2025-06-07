Полковник Дэвис назвал Зеленского опасным и призвал от него избавиться

Украинский лидер Владимир Зеленский потерял связь с реальностью и стал представлять опасность для Запада, заявил полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

«Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен», — отметил Дэвис, призвав от него избавиться.

По мнению полковника, Зеленский утратил адекватное восприятие мира, и даже считает, что сможет победить силовым путем, несмотря на очевидное превосходство России.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в саммите с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. «Трамп заявил своим помощникам, что не верит в скорую встречу на высшем уровне с Зеленским и Путиным, которая, как он когда-то надеялся, могла бы положить конец войне», — пишет The Atlantic со ссылкой на источники.