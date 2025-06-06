Трамп усомнился в саммите с Зеленским и Путиным

Atlantic: Трамп заявил, что не верит в саммит с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп усомнился в возможности саммита с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники.

«Трамп заявил своим помощникам, что не верит в скорую встречу на высшем уровне с Зеленским и Путиным, которая, как он когда-то надеялся, могла бы положить конец войне», — приводит издание слова чиновника из президентской администрации.

Ранее спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент России Владимир Путин якобы может провести саммит со своим американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Женеве. Он добавил, что Соединенные Штаты также выступают за Ватикан как возможную альтернативную площадку для переговоров.

2 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Трамп открыт к идее проведения трехсторонней встречи. При этом чиновница отказалась давать оценку прошедшим 2 июня переговорам в Стамбуле. По словам Ливитт, это сделает сам американский лидер.