Наркоторговцы маскировали запрещенные вещества под гуманитарную помощь

Наркоторговцы продавали замаскированные под гумпомощь вещества

Наркоторговцы замаскировали запрещенные вещества под гуманитарную помощь для военнослужащих и продавали их в ряде регионов: Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Ростовской области и Крыму. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, изначально лаборатория располагалась Стаханове (ЛНР). Правоохранители разоблачили незаконное производство, изъяв наркотики, прекурсоры, гранаты, пистолет Макарова и патроны.

После этого нарколаборатория переехала в Первомайск (ЛНР), однако незаконное производство запрещенных веществ пресекли и там. В ходе обысков было изъято более пяти килограммов наркотиков.

В ходе расследования выяснилось, что производство организовал ранее судимый житель Санкт-Петербурга. Его подельниками стали двое знакомых из Волгоградской области, также имеющие криминальное прошлое.

Ранее крупная нарколаборатория была ликвидирована сотрудниками ФСБ в Ярославской области.