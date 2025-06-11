Нелегально прибывший в Россию по морю кот-турок обрел семью

Кот Бурак, нелегально прибывший из Стамбула по морю, вышел из карантина и обрел новую семью — его хозяйкой стала инспектор Елена Исламова, пишет KP.RU.
На данный момент животное покинуло порт Новороссийска — Бурак жил под присмотром таможенников и волонтеров три месяца. За это время ему смогли оформить все необходимые документы и выдать ветпаспорт.
Вскоре кот окажется в новом доме, на этом сильно настаивал ребенок Исламовой. Ухаживающие за ним работники отмечают, что животное имеет непростой характер, однако новые хозяева уверены, что обязательно справятся с этим.
Впереди его ждет осмотр в клинике.
Ранее сообщалось, что кот-турок находился в порту Новороссийска с 11 марта. Он случайно залез в грузовой контейнер и приехал в Россию. Сотрудники FESCO опасались, что из-за отсутствия документов кота могут депортировать в Турцию, однако все обошлось.