Нелегально прибывший в Россию по морю кот-турок обрел семью

Нелегально прибывший из Турции кот Бурак вышел из карантина и нашел дом

Кот Бурак, нелегально прибывший из Стамбула по морю, вышел из карантина и обрел новую семью — его хозяйкой стала инспектор Елена Исламова, пишет KP.RU.

На данный момент животное покинуло порт Новороссийска — Бурак жил под присмотром таможенников и волонтеров три месяца. За это время ему смогли оформить все необходимые документы и выдать ветпаспорт.

Вскоре кот окажется в новом доме, на этом сильно настаивал ребенок Исламовой. Ухаживающие за ним работники отмечают, что животное имеет непростой характер, однако новые хозяева уверены, что обязательно справятся с этим.

Впереди его ждет осмотр в клинике.

Ранее сообщалось, что кот-турок находился в порту Новороссийска с 11 марта. Он случайно залез в грузовой контейнер и приехал в Россию. Сотрудники FESCO опасались, что из-за отсутствия документов кота могут депортировать в Турцию, однако все обошлось.