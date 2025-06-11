Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:38, 11 июня 2025Моя страна

Нелегально прибывший в Россию по морю кот-турок обрел семью

Нелегально прибывший из Турции кот Бурак вышел из карантина и нашел дом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU»

Кот Бурак, нелегально прибывший из Стамбула по морю, вышел из карантина и обрел новую семью — его хозяйкой стала инспектор Елена Исламова, пишет KP.RU.

На данный момент животное покинуло порт Новороссийска — Бурак жил под присмотром таможенников и волонтеров три месяца. За это время ему смогли оформить все необходимые документы и выдать ветпаспорт.

Вскоре кот окажется в новом доме, на этом сильно настаивал ребенок Исламовой. Ухаживающие за ним работники отмечают, что животное имеет непростой характер, однако новые хозяева уверены, что обязательно справятся с этим.

Впереди его ждет осмотр в клинике.

Ранее сообщалось, что кот-турок находился в порту Новороссийска с 11 марта. Он случайно залез в грузовой контейнер и приехал в Россию. Сотрудники FESCO опасались, что из-за отсутствия документов кота могут депортировать в Турцию, однако все обошлось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский предупредил Киев о последствиях затягивания переговоров

    Россиянка заболела менингитом после употребления стейка

    Российский бизнесмен заявил об угрозах его семье бандой Цапков

    МИД рассказал о принятых Россией мерах по отражению потенциальных угроз НАТО

    Придуманная россиянином криминальная схема на «Госуслугах» принесла ему миллионы рублей

    Главный тренер хоккейного «Локомотива» ушел с поста после победы в Кубке Гагарина

    Мединский сравнил конфликт на Украине с ссорой двух братьев

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    Изобретательницу целебной мастурбации признали виновной в использовании рабского труда

    В Госдуме высказались о статусе Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости