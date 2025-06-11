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14:29, 11 июня 2025Экономика

Продажи телевизоров в России рухнули

«Ъ»: В первом квартале продажи российских телевизоров рухнули на 20 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

По итогам первого квартала общие продажи телевизоров в России упали на 12 процентов в штуках и на 4 процента в денежном выражении. При этом отдельно продажи отечественной продукции рухнули на 20 и 11 процентов соответственно, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как утверждает источник издания, доля российской техники в этом сегменте снизилась с 44,4 до 39,9 процента в штуках и с 23,9 до 22,1 процента в деньгах.

По данным коммерческого директора «Холодильник.Ру» Алексея Погудалова, самое сильное падение наблюдается у Xiaomi (минус 13 процентов), Samsung (минус восемь процентов) и LG (минус 30 процентов). По итогам всего года компания ожидает снижение спроса на 15 процентов.

Активно наращивают продажи только «Яндекс» и Sber, которые продвигают с помощью устройств собственные экосистемы. Результат их телевизоров улучшается на десятки процентов.

Директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина напомнила, что в стране не осталось мировых вендоров с локализованным производством, компания «Квант» остановила выпуск телевизоров из-за их невостребованности, а новых поставщиков так и не появилось.

Директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group (компания подтвердила падение производства из-за ситуации на рынке) Кирилл Скворцов полагает, что без существенного снижения ключевой ставки ситуация не изменится, а к концу года падение продаж достигнет 25 процентов.

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