Объявлен новый глава немецкой разведки

Spiegel: Посла Германии на Украине Егера назначат новым главой немецкой разведки

Бундесканцлер ФРГ Фридрих Мерц распорядился, чтобы действующего немецкого посла в Киеве Мартина Егера назначили новым главой Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«Правительство Германии пока официально не подтвердило эту перестановку. Однако, по информации Spiegel, решение о назначении было принято уже некоторое время назад», — пишет издание.

Согласно имеющейся информации, нынешний глава БНД Бруно Каль станет послом Германии в Ватикане.

Ранее замглавы БНД Оле Диль заявил, что Россия может в ближайшее время может «проверить», готовы ли союзники по НАТО привести в действие статью 5 своего Устава о коллективной безопасности.