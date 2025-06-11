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15:12, 11 июня 2025Мир

Объявлен новый глава немецкой разведки

Spiegel: Посла Германии на Украине Егера назначат новым главой немецкой разведки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бундесканцлер ФРГ Фридрих Мерц распорядился, чтобы действующего немецкого посла в Киеве Мартина Егера назначили новым главой Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). Об этом сообщает газета Der Spiegel.

«Правительство Германии пока официально не подтвердило эту перестановку. Однако, по информации Spiegel, решение о назначении было принято уже некоторое время назад», — пишет издание.

Согласно имеющейся информации, нынешний глава БНД Бруно Каль станет послом Германии в Ватикане.

Ранее замглавы БНД Оле Диль заявил, что Россия может в ближайшее время может «проверить», готовы ли союзники по НАТО привести в действие статью 5 своего Устава о коллективной безопасности.

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