Обвиняемому в утрате части Харьковской области генералу ВСУ изменили меру пресечения

Экс-генерала ВСУ Галушкина перевели под домашний арест

Бывшего командира оперативно-тактической группировки «Харьков» генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина, обвиняемого в утрате части Харьковской области, перевели под домашний арест. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о круглосуточном домашнем аресте.

По версии следствия, весной 2024 года генерал неверно оценил потенциал ВС России и обстановку на участке фронта, за который нес ответственность. С его подачи бойцы 125-й бригады теробороны ВСУ самовольно оставили позиции. Также отмечается, что Галушкин проигнорировал данные, добытые в ходе разведки, и отдал подчиненным приказы, не соответствующие реальной обстановке.

В январе 2025 года Галушкина повторно арестовали. До этого было принято решение освободить его под залог, назначенный судом, в 120 тысяч долларов.