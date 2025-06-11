Ограничения на полеты введены в двух российских городах

Аэропорты Калуги и Саратова ввели временные ограничения на рейсы

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропортах Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь ведомства уточняет, что решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что в российском аэропорту сняли ограничения на полеты. Как сообщалось ночью 11 июня, в Воронежской области было сбито больше пяти дронов ВСУ. Глава региона Александр Гусев подчеркнул, что режим опасности атаки дронов на территории области еще сохраняется.