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19:48, 11 июня 2025Культура

Олег Басилашвили высказался о завершении актерской карьеры

Актер Басилашвили усомнился в продолжении своей работы в театре
Ольга Коровина

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Народный артист СССР Олег Басилашвили усомнился в продолжении своей работы в театре. Об этом пишет «Абзац».

По словам 90-летней звезды фильмов «Служебный роман» и «Вокзал на двоих», многие возрастные артисты Московского художественного театра прекрасно исполняли свои роли. Сам Басилашвили на данный момент задействован в постановке «Лето одного года» вместе с актрисой Алисой Фрейндлих.

«Артистический век, конечно, очень короткий. Я не уверен, что после закрытия этой постановки еще буду выходить на подмостки», — добавил он.

Ранее 80-летний певец и композитор Юрий Антонов заявил, что не собирается завершать карьеру. Народный артист России подчеркнул, что исполнители, в отличие от спортсменов, не должны покидать профессию в определенном возрасте.

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