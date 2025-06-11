Олег Басилашвили высказался о завершении актерской карьеры

Актер Басилашвили усомнился в продолжении своей работы в театре

Народный артист СССР Олег Басилашвили усомнился в продолжении своей работы в театре. Об этом пишет «Абзац».

По словам 90-летней звезды фильмов «Служебный роман» и «Вокзал на двоих», многие возрастные артисты Московского художественного театра прекрасно исполняли свои роли. Сам Басилашвили на данный момент задействован в постановке «Лето одного года» вместе с актрисой Алисой Фрейндлих.

«Артистический век, конечно, очень короткий. Я не уверен, что после закрытия этой постановки еще буду выходить на подмостки», — добавил он.

Ранее 80-летний певец и композитор Юрий Антонов заявил, что не собирается завершать карьеру. Народный артист России подчеркнул, что исполнители, в отличие от спортсменов, не должны покидать профессию в определенном возрасте.