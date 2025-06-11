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18:40, 11 июня 2025Моя страна

Подростка наградили за спасение выпавшей из окна двухлетней девочки

В Нефтекамске наградили подростка за спасение выпавшей из окна девочки
Мария Винар

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мэр Нефтекамска Эльдар Валидов наградил школьника Данила Валитова за спасение двухлетней девочки, которая выпала из окна. Соответствующий пост появился на его странице во «ВКонтакте».

15-летнего подростка и его мать чествовали в администрации города. Во время награждения Валидов выразил благодарность ученику школы №16 и родителям. «Уже в таком юном возрасте не остается в стороне и всегда готов прийти на помощь. Спасибо за отважный поступок и отдельная признательность родителям за воспитание настоящего мужчины!» — высказался глава Нефтекамска.

Известно, что инцидент произошел в четверг, 5 июня, в доме на проспекте Юбилейный. Малолетний ребенок, воспользовавшись отсутствием матери в комнате, забрался на подоконник. В этот момент мимо дома проходил подросток, который заметил девочку в окне.

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