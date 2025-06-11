Подростка наградили за спасение выпавшей из окна двухлетней девочки

Мэр Нефтекамска Эльдар Валидов наградил школьника Данила Валитова за спасение двухлетней девочки, которая выпала из окна. Соответствующий пост появился на его странице во «ВКонтакте».
15-летнего подростка и его мать чествовали в администрации города. Во время награждения Валидов выразил благодарность ученику школы №16 и родителям. «Уже в таком юном возрасте не остается в стороне и всегда готов прийти на помощь. Спасибо за отважный поступок и отдельная признательность родителям за воспитание настоящего мужчины!» — высказался глава Нефтекамска.
Известно, что инцидент произошел в четверг, 5 июня, в доме на проспекте Юбилейный. Малолетний ребенок, воспользовавшись отсутствием матери в комнате, забрался на подоконник. В этот момент мимо дома проходил подросток, который заметил девочку в окне.