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10:07, 11 июня 2025Экономика

Подсчитана доля живущих в чужих квартирах россиян

Каждый четвертый опрошенный россиянин живет в съемной квартире
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Каждый четвертый россиянин (26 процентов), состоящий в браке, живет в съемной квартире. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования Level Group. В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек.

12 процентов респондентов рассказали, что, живя в чужих квартирах, ждут выдачи ключей от собственных: жилье они купили в ипотеку или за наличные. 29 процентов пар живут в квартирах родителей. 23 процента рассказали, что проживают с партнером в собственной квартире, которую один из них получил по наследству. В ипотечной квартире живут 16 процентов опрошенных.

Что касается трат на наем жилья, то у большинства (36 процентов) на это уходит от 20 до 30 процентов семейного бюджета. Каждая четвертая пара тратит на аренду от 10 до 20 процентов дохода. Более половины зарплаты приходится отдавать за жилье 8 процентам респондентов.

Ранее стало известно, что с лета аренда квартир начнет дорожать. В середине июля активность на рынке, как правило, начинает расти — арендаторы и владельцы жилья возвращаются из отпусков, а студенты приезжают в крупные города искать жилье во время поступления в вузы.

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