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20:37, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Популярный блогер назвал кринжем российское шоу 90-х с раздеванием

Блогер Wylsacom назвал кринжем выходившее на НТВ шоу «Империя страсти»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: sergeymeza / YouTube

Популярный российский техноблогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) рассказал, что в детстве смотрел выходившее на канале НТВ телешоу «Империя страсти», участники которого раздевались. Об этом он вспомнил в проекте «Правило 34», ролик вышел на YouTube.

«В моем детстве, чтобы вы понимали, было шоу с [ведущим Николаем] Фоменко, где люди раздевались, выполняя задания. Шло оно, конечно, ближе к полуночи», — сказал Петухов.

Блогер отметил, что в проекте не было полной наготы — например, девушки-участницы раздевались максимум до трусов. Петухов добавил, что выключал передачу, если там раздевался мужчина, а также назвал программу кринжем.

Ранее российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как на ее жизнь повлияла работа в культовом шоу «Секс с Анфисой Чеховой». По словам телезвезды, многие до сих пор ассоциируют ее исключительно с этой передачей.

Шоу «Империя страсти» выходило на НТВ в конце 90-х. Автором идеи и ведущим был Николай Фоменко. Участники программы состязались друг с другом, выполняя определенные задания. Проигравшим нужно было снимать с себя одежду.

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