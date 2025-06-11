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15:30, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о жизни в Северной Корее

Блогер Wylsacom рассказал, что в детстве жил в посольстве РФ в Северной Корее
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: «правило 34» / YouTube

Популярный российский техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, рассказал, что в детстве жил в КНДР. Об этом он заявил в подкасте «Правило 34», выпуск доступен на YouTube.

«Жил я в детстве в Северной Корее. Где-то до развала [Советского] Союза, лет до восьми», — отметил блогер. Wylsacom уточнил, что жил на территории российского посольства, в котором работал его отец — он был сотрудником торгового представительства.

Ранее Wylsacom оценил возможность эмиграции. Блогер заверил, что хотел бы жить только в России.

Перед этим Петухов рассказал, что благодаря рекламе он зарабатывает около 30 миллионов рублей в месяц. При этом у него есть партнер, с которым он делит прибыль.

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