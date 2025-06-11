Появились кадры передачи Украине тел погибших военных

Опубликовано видео передачи Украине тел погибших военных

В прессе появились кадры передачи Киеву первой тысячи тел погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео обменного процесса опубликовало в Telegram RT.

В указанном ролике видно, как два мобильных рефрижератора стоят друг к другу бамперами, их морозильные камеры соединены. Мужчины в защитных костюмах перегружают белые пакеты с телами из одной машины в другую.

«Публикуем видео начала передачи Украине 1212 тел солдат ВСУ», — говорится в публикации.

11 июня Россия и Украина начали передачу тел погибших солдат. Стороны произвели обмен телами в формате 1212 на 27.