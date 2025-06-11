Пушилин рассказал о наступлении ВС России в Днепропетровской области

Пушилин: Бойцы 114-й бригады ведут наступление в Днепропетровской области

Бойцы 114-й бригады Вооруженных сил (ВС) России ведут наступление в Днепропетровской области, выполняя боевые задачи. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Наши подразделения продолжают выполнение поставленных задач в интересах национальной безопасности и укрепления государственного суверенитета нашей страны», — написал Пушилин.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России вышли на западную границу Донецкой народной республики и развили наступление в Днепропетровской области. Уточняется, что под Днепропетровском теперь действуют военнослужащие двух группировок войск — «Центр» и «Восток».