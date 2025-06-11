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19:12, 11 июня 2025Бывший СССР

Путин созвонился с президентом Узбекистана

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили вопросы реализации совместных экономических и энергетических проектов Москвы и Ташкента.

«С обеих сторон отмечено успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором приняла участие и российская делегация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мирзеёев также поздравил Путина и всех россиян с наступающим Днем России.

Ранее МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками граждан республики на территории РФ. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи не соответствуют дружественным отношениям и потребовали принять конкретные меры по их предотвращению.

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