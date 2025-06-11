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10:10, 11 июня 2025Силовые структуры

Раскрыта уловка мошенников «замести следы» похищенных у россиян денег

«Лента.ру»: Мошенники используют запрет на доступ к трансакциям для вывода денег
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники используют одну уловку, чтобы «замести свои следы» и скрыться от правоохранительных органов. Об этом сообщил источник «Ленты.ру» в силовых структурах.

Данные о владельце первой карты, на которую вывели украденные средства, правоохранители могут получить легко, без санкций суда — это явная «операция без согласия клиента», и закон допускает раскрытие данных. Но вторая трансакция, очевидно, делается осознанно, поэтому оперативный доступ к ней запрещен законом. Получив необходимые санкции, оперативники натыкаются на третий перевод, и им надо вновь получать разрешение, а на это требуется немало времени. Именно поэтому похищенные деньги мошенники перекидывают с карты на карту до 40 раз.

Подробности о том, как россиянин придумал криминальную схему с использованием «Госуслуг», заработал миллионы и попал в руки правосудия, можно прочитать здесь.

Вот это да!
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