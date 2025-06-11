Ревнивый турист повалил возлюбленную на землю, пинал ее ногами и попал на видео

DM: Влюбленные туристы подрались на улице Мармариса в Турции и попали на видео

Влюбленные туристы подрались на глазах у жителей Турции и попали на видео. На кадры, опубликованные в социальных сетях, обратило внимание издание Daily Mail (DM).

Британская пара остановилась в курортном городе Мармарис, расположенном на морском побережье. После посещения магазина на одной из туристических улиц путешественники внезапно начали драться. Уточняется, что причиной ссоры мог стать конфликт на почве ревности.

В видеоролике мужчина пинал возлюбленную ногами и толкнул в торговую витрину, а также несколько раз повалил на землю. Во время драки женщина кричала, что убьет его. Пару разняли обеспокоенные очевидцы.

После публикации ролика одна пользовательница сети написала, что из-за потасовки пострадал магазин ее подруги. «Им следует предъявить обвинения и заставить заплатить за причиненный ущерб», — отметила она.

Ранее турист из Великобритании подрался в Лиссабоне с подростком и оказался под угрозой 25 лет тюрьмы. Инцидент произошел два года назад, однако путешественника поймали и экстрадировали в Португалию.