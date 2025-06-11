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17:30, 11 июня 2025Забота о себе

Россиян предупредили о проблемах со здоровьем из-за витамина D

Нефролог Пыриков: Прием витамина D без дефицита чреват проблемами с сердцем
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Нефролог Данила Пыриков призвал не принимать витамин D в больших дозировках без дефицита и рекомендации врача, чтобы избежать проблем со здоровьем. В своем Telegram-канале он рассказал россиянам, чем грозит такая практика.

По словам Пырикова, опасность представляют профилактические дозировки более 4000-5000 МЕ в день. «Это чревато повышением уровня кальция в крови. Следствием этого является кальциноз сосудов», ─ пояснил он.

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Из этого вытекает следующий серьезный риск ─ заболевания сердечно-сосудистой системы, предупредил специалист. Кроме того, у человека может развиться мочекаменная болезнь. Дело в том, что избыток кальция организм будет выводить через почки, объяснил Пыриков.

Ранее диетолог Джессика Кординг рассказала, как распознать дефицит белка в организме. По ее словам, в этом случае человек постоянно будет испытывать голод.

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