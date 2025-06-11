«ВсеИнструменты.ру»: Спрос на технику для сада в России вырос на 61 %

С начала дачного сезона спрос на технику для сада в России вырос на 61 процент. О том, что россияне бросились скупать один вид товаров, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сильнее всего спрос увеличился в Челябинске, Казани и Самаре — там продажи техники для дачи выросли на 70 процентов. На втором месте оказался Новосибирск, а на третьем — Москва с приростом в плюс 65 и 64 процента соотвественно. В топ также вошли Омск (61 процент), Нижний Новгород (60 процентов), Пермь (60 процентов), Екатеринбург (57 процентов), Санкт-Петербург (53 процента) и Волгоград (39 процентов).

Наиболее активно россияне интересуются инструментами, которые упрощают уход за садом и делают загородную жизнь более комфортной. В первую очередь это электрические мойки высокого давления, самоходные газонокосилки и аккумуляторные электропилы. Покупатели также часто приобретают двухтактные триммеры, трехсекционные лестницы, бензопилы, алюминиевые стремянки, погружные насосы для грязной воды, несамоходные газонокосилки и армированные шланги.

Ранее эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук разъяснил россиянам правила о заборах на даче. Он отметил, что официальных ограничений на установку глухих заборов нет.