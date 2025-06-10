Россиянам разъяснили правила о заборах на даче

Склянчук: На даче можно ставить глухие заборы со стороны улицы

В России нет официальных ограничений на установку глухих заборов. Об этом заявил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук в беседе с РИА Новости.

Так специалист прокомментировал информацию о якобы вступившем в силу с 9 июня законе, согласно которому за глухие заборы выше 1,8 метра на даче предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. По его словам, обязательных правил на этот счет нет.

«Это либо ГОСТ, либо свод правил, которые не носят предписывающего характера. Следовательно, штраф в 30 тысяч — это неправда», — объяснил Склянчук. Он добавил, что на данный момент единого стандарта для забора не существует. Этот вопрос можно решить с соседями по обоюдному согласию.

Член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, в свою очередь, отметила, что в России есть свод правил, определяющих планировку и застройку территории садоводческих товариществ, в том числе установку заборов. Согласно ему, по периметру участков рекомендуется ставить сетчатое ограждение высотой 1,2—1,8 метра, а устройство глухих заборов разрешается со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков. Правила носят рекомендательный характер, но будут иметь вес, если соседи подадут на владельца участка в суд из-за забора.

Ранее россияне признались, что недовольны своими дачами. Об этом высказались 30 процентов участников опроса группы «Ренессанс страхование».