Россиянка решила поплавать в море на отдыхе в Таиланде и оказалась в реанимации

Российская туристка решила поплавать в море на отдыхе на Пхукете, Таиланд, и оказалась в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что соотечественница попала в отбойное течение у пляжа Банг-Тао, ее унесло от берега в открытое море. Спасатели достали женщину из воды без признаков жизни и довезли ее до больницы. Врачи пытаются реанимировать пострадавшую.
Ранее российские туристы съели один фрукт в Таиланде и попали в больницу с отравлением. Пациентам провели промывание желудка и назначили лечение.