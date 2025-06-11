Россиянка решила поплавать в море на отдыхе в Таиланде и оказалась в реанимации

Shot: Отбойное течение унесло россиянку в открытое море в Таиланде

Российская туристка решила поплавать в море на отдыхе на Пхукете, Таиланд, и оказалась в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что соотечественница попала в отбойное течение у пляжа Банг-Тао, ее унесло от берега в открытое море. Спасатели достали женщину из воды без признаков жизни и довезли ее до больницы. Врачи пытаются реанимировать пострадавшую.

Ранее российские туристы съели один фрукт в Таиланде и попали в больницу с отравлением. Пациентам провели промывание желудка и назначили лечение.