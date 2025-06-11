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17:46, 11 июня 2025Россия

Российский губернатор рассказал об угрозах учителям от сбежавших на Украину коллег

Губернатор Шапша рассказал об угрозах учителям от сбежавших на Украину коллег
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Сбежавшие из школы в поселке Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР) педагоги угрожали бывшим коллегам из-за «красных паспортов». Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, населенный пункт долго находился под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). В самой школе располагалась огневая точка противника. При отступлении украинские войска обстреляли школу. После того, как Вооруженные силы России взяли поселок под контроль, Калужская область восстановила учебное учреждение.

Глава региона пояснил, что часть учителей из этой школы уехала на Западную Украину. Оттуда они начали слать угрозы своим бывшим коллегам.

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«Оттуда им писали такие сообщения… "Ну, что? Получили свои красные паспорта? Мы вернемся и гвоздями прибьем их вам ко лбам"… Какие мозги должны быть промытые и загипнотизированные, чтобы человек так написал другому человеку?» — рассказал Шапша.

Ранее 15-летняя школьница Кристина Архипенко из города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике рассказала о поведении учителей. По ее словам, во время нахождения под управлением Киева педагоги запрещали ученикам разговаривать на русском языке даже на переменах.

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