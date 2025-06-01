Школьница из ДНР рассказала о запрещавших говорить по-русски украинских учителях

Пятнадцатилетняя школьница Кристина Архипенко из находящегося под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР) рассказала о поведении учителей. Рассказ девушки публикует РИА Новости.

По словам подростка, во время нахождения под управлением Киева учителя запрещали ученикам разговаривать на русском языке даже на переменах. Архипенко вспомнила, как педагог заявляла, что всегда говорит только на украинском, и потому дети обязаны поступать также. При этом ученики между собой привыкли общаться только по-русски.

Сейчас школьница проживает на территории России и, по ее словам, учиться ей намного проще, потому что программа на понятном ей русском языке, и больше ничего не нужно переводить. Архипенко вспоминала, что особенно сложно в украинской школе было с математикой, поскольку для осмысления задачи приходилось переводить условия с украинского на русский.

Ранее в Киеве вывески на русском на местном авторынке назвали вызовом государству.