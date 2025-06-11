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11:51, 11 июня 2025Россия

Российский ветеран СВО был вынужден на костылях подниматься на седьмой этаж своего дома

В Ростове ветеран СВО вынужден на костылях подниматься на седьмой этаж дома
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

В Ростове-на-Дону ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине вынужден на костылях подниматься на седьмой этаж дома, чтобы попасть в свою квартиру. Об этом пишет 1rnd.ru.

По данным издания, россиянин получил ранение ноги в зоне боевых действий. После этого ему установили аппарат Илизарова для сращивания костей. С этой железной конструкцией на ноге и на костылях военнослужащему приходилось взбираться по лестнице, чтобы попасть домой. Часто ему приходилось просить помощи у соседей.

Лифт в доме не работает уже четыре месяца. За это время участник СВО прошел реабилитацию — аппарат и костыли ему больше не требуются. Однако после тяжелого ранения нога продолжает восстанавливаться, и со слов военного, ему все еще тяжело подниматься на седьмой этаж пешком.

Как рассказал изданию председатель дома, новый лифт был установлен в 2019 году, и как жильцам объяснили в управляющей компании, из-за того, что замена лифта по программе капремонта произошла пять лет назад, теперь починить его можно только за счет средств собственников.

Сами жильцы возмутились таким положением дел, заявив, что ежемесячно вносят плату за обслуживание дома, но не видят улучшений. С их слов, помимо сломанного лифта, в подъезде разбиты окна, осыпается штукатурка и плохо работает освещение.

Ранее сообщалось, что в Челябинске потерявший ноги на СВО военный не может выйти из подъезда из-за разрушенной лестницы. Из-за крошащихся ступеней и отсутствия перил россиянину с трудом удается передвигаться на протезах.

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