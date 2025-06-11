Российскую школьницу четыре часа не выпускали в туалет во время ОГЭ

В Екатеринбурге школьницу четыре часа не выпускали в туалет во время ОГЭ

В Екатеринбурге школьницу четыре часа не выпускали в туалет во время Основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике. Об этом пишет Е1.RU.

«Моего ребенка не отпускали долгое время в туалет, что является грубейшим нарушением правил проведения ОГЭ», — рассказала мать школьницы.

В образовательном учреждении пояснили, что в уборных образовались огромные очереди, из-за чего организаторы приняли решение выпускать детей по очереди. Они внесли детей в список в порядке, в котором они отпрашивались в туалет, и выпускали по два человека — девочку и мальчика — как только возвращался предыдущий выходящий. В итоге очередь дошла не до всех.

В департаменте образования Екатеринбурга объяснили, что в момент проведения экзамена в здании работали всего три туалета. По словам чиновников, ограничений по посещению туалета во время сдачи экзамена не было, но с целью регулирования очередей детей направляли по мере освобождения кабинок. В администрации также отметили, что до этого жалоб и обращений по поводу уборных в администрацию школы не поступало.

«Как ребенок, у которого по ногам течет, может стоять, жалобу подавать? Она сказала, что не стала уже ругаться, чтобы не мешать другим детям. Их в школе настращали, что лишнее движение на камеру будет засчитано как попытка списать, как нарушение», — возмутилась мать школьницы, которой пришлось терпеть позывы в туалет в течение четырех часов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьницу с иконой отказались пускать на ЕГЭ. Выпускникам также запрещали заходить в аудитории с водой, шоколадками, таблетками и ручками, которые не подходят по формату.