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07:13, 11 июня 2025Бывший СССР

СБУ отправит лишних сотрудников на фронт

Подоляка: СБУ сможет перевести лишних сотрудников в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) сможет перевести лишних сотрудников в Вооруженные силы страны (ВСУ). Об этом пишет портал Ukrainian Military Pages.

Часть военнослужащих, числящихся в СБУ, а также в Главном управлении разведки, переведут для переподготовки и последующей отправки на фронт. При этом, если работник спецслужб откажется заключить контракт с ВСУ, его оформят как мобилизованного.

Мобилизационный закон Украины от 2024 года позволял переводить силовиков в войска. Однако на практике этот указ не применялся из-за отсутствия механизмов изменения вида военной службы. Теперь же Комитет по нацбезопасности разработал поправки к закону, устраняющие нормативный пробел.

Военный аналитик Юрий Подоляка предположил, что ситуация для ВСУ на фронте оказалась столь плоха, что власти не видят иной возможности пополнить войска.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что у ВСУ с личным составом «все не очень хорошо». Он отметил, что на Украине начали ловить и призывать мужчин 60 лет.

Вот это да!
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