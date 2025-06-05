Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:09, 5 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Ситуацию с личным составом ВСУ оценили фразой «все не очень хорошо»

Военный эксперт Дандыкин: С личным составом у ВСУ все не очень хорошо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Запас прочности Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет зависеть от поддержки Запада, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также добавил, что у Украины все еще достаточно людей для продолжения боевых действий, хотя с личным составом все не очень хорошо.

«Все зависит от того, как Украину будут накачивать западные партнеры. Сейчас вот речь пошла о том, что Нидерланды передадут ВСУ морское вооружение, безэкипажные катера, — рассказал военный эксперт. — Думаю, лето 2025 года все покажет и станет определяющим».

По словам Дандыкина, у российских военных остается много задач по созданию буферной зоны, а также по взятию контроля над рядом территорий. При этом, как подчеркнул собеседник «Ленты.ру» противник не бежит с поля боя, не оставляет позиции, а активно сопротивляется.

«С личным составом все не очень хорошо. Начали ловить и призывать мужчин 60 лет. Тем не менее люди все еще есть», — добавил Дандыкин.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ на стыке Донецкой народной республики и Запорожья. Причиной этого стала нехватка укрытий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В крупное российское информагентство пришли с обысками и с кувалдой. Работа журналистов заблокирована, трое задержаны

    «Химки» начали процедуру банкротства

    Российский девелопер объяснил отказ от покупки активов датской Hempel

    Раскрыта судьба одного из задержанных журналистов российского информагентства

    В бюджете Украины не хватило денег на армию

    Светлана Лобода снялась в крошечном топе на видео

    Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах

    Россияне подрались в очереди за маслом и попали на видео

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    ВМФ России начал осваивать «Форпост-Р»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости