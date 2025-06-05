Ситуацию с личным составом ВСУ оценили фразой «все не очень хорошо»

Военный эксперт Дандыкин: С личным составом у ВСУ все не очень хорошо

Запас прочности Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет зависеть от поддержки Запада, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также добавил, что у Украины все еще достаточно людей для продолжения боевых действий, хотя с личным составом все не очень хорошо.

«Все зависит от того, как Украину будут накачивать западные партнеры. Сейчас вот речь пошла о том, что Нидерланды передадут ВСУ морское вооружение, безэкипажные катера, — рассказал военный эксперт. — Думаю, лето 2025 года все покажет и станет определяющим».

По словам Дандыкина, у российских военных остается много задач по созданию буферной зоны, а также по взятию контроля над рядом территорий. При этом, как подчеркнул собеседник «Ленты.ру» противник не бежит с поля боя, не оставляет позиции, а активно сопротивляется.

«С личным составом все не очень хорошо. Начали ловить и призывать мужчин 60 лет. Тем не менее люди все еще есть», — добавил Дандыкин.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ на стыке Донецкой народной республики и Запорожья. Причиной этого стала нехватка укрытий.