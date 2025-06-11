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14:28, 11 июня 2025Путешествия

Скоростной поезд «Аврора» попадет в Книгу рекордов России

РЖД: Двухэтажный скоростной поезд «Аврора» попадет в Книгу рекордов России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Двухэтажный скоростной поезд «Аврора» попадет в Книгу рекордов России после поездки из Москвы в Санкт-Петербург с рекордным количеством пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Уточняется, что состав отправится с Ленинградского вокзала Москвы 11 июня. Он повезет в Северную столицу 1,5 тысячи пассажиров, став лидером в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест».

Ранее стало известно, что прямое железнодорожное сообщение между Россией и КНДР будет восстановлено с 17 июня. Уточнялось, что курсирование поездов между Пхеньяном и Москвой будет два раза в месяц, а с 19 июня запустят составы между столицей Северной Кореи и Хабаровском.

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