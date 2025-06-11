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16:25, 11 июня 2025Мир

Спецпредставитель Путина рассказал о значимости примирения Трампа и Маска

Спецпредставитель Дмитриев: Возможное примирение Трампа и Маска важно для мира
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Возможное примирение главы Белого дома Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска очень важно для всего мира. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Намечающееся примирение Дональда Трампа и Илона Маска очень значимо для мира», — поделился мнением спецпредставитель.

Ранее Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в интернете постов о Трампе. По его словам, их словесная перепалка в социальных сетях зашла «слишком далеко».

В свою очередь, американский лидер, отвечая на вопрос о возможном примирении с бизнесменом, заявил, что не исключает такого развития событий. Трамп подчеркнул, что не держит обиды на Маска, добавив, что его скорее удивила гневная реакция миллиардера на законопроект о бюджете.

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