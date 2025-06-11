Средства россиян на индивидуальных инвестсчетах пообещали защитить

Аксаков: Индивидуальные инвестсчета начнут страховать уже в 2025 году

В Государственной Думе уже согласовали и в июле, скорее всего, примут законопроект о страховании денег на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) россиян. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировали «Известия».

По словам парламентария, уже к концу этого года средства инвесторов будут защищены. Этому предшествовали согласования, которые продлились восемь лет. Нововведение предполагает страхование денег на ИИС третьего типа на 1,4 миллиона рублей. По информации «Российской газеты» ИИС-3 — это специальный брокерский счет с налоговым вычетом на взносы и льготами по налогу на доход от операций на фондовом рынке.

О необходимости внедрить в России страхование долгосрочных ИИС на сумму до 1,4 миллиона рублей весной 2024 года говорил президент России Владимир Путин.