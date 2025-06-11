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10:53, 11 июня 2025Россия

Стало известно о судьбе тысяч пропавших жителей Курской области

РКК: Восстановлена связь с близкими более 2,5 тысячи жителей Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За 10 месяцев удалось восстановить связь с близкими более 2,5 тысячи пропавших жителей Курской области. О судьбе этих людей стало известно Российскому Красному Кресту (РКК), передает ТАСС.

Как пояснил председатель РКК Павел Савчук, во многих случаях речь шла о взрослых людях, которые, оставаясь в приграничных районах Курской области, могли потерять средства связи. Для их поиска специалисты совершили более 15,5 тысячи звонков, а также проверили указанные родственниками конкретные адреса, где могли находиться пропавшие россияне.

«Мы ведем эту работу в том числе в тесном взаимодействии с главами муниципалитетов, которые помогают нам уточнять информацию и подтверждать, находятся ли люди по месту проживания», — пояснил Савчук.

По его словам, часть жителей были вывезены на Украину, из них удалось вернуть 124 человека в рамках четырех гуманитарных миссий.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что судьба 576 человек после вторжения Вооруженных сил Украины до сих пор неизвестна. Среди них — четверо детей.

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