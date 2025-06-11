Суд освободил от наказания осужденного на 12 лет бывшего главу российского банка

В Казани суд освободил от наказания экс-главу Татфондбанка Мусина из-за болезни

В Казани Вахитовский районный суд освободил от наказания осужденного на 12 лет экс-главу обанкротившегося Татфондбанка Роберта Мусина из-за болезни. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство бывшего председателя правления Татфондбанка об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью. Однако из-за какой именно, не уточняется.

28 сентября 2021 года суд признал Мусина виновным по статье о злоупотреблении полномочий и мошенничестве. В результате он получил 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, в августе 2016 года Мусин и несколько сотрудников «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, который обеспечен кредитными договорами с другими акционерными обществами. За счет этого «Татфондбанк» получил от Центробанка свыше трех миллиардов рублей. Затем, в марте 2017 года у «Татфондбанка» была отозвана лицензия, а позже выяснилось, что Мусин и его сообщники незаконно вывели залоговое имущество и запустили процедуру банкротства банка. Таким образом, банку был причинен ущерб в размере 53 миллиардов рублей.