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09:04, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Участница реалити-шоу рассказала о жизни со шрамами на лице

Участницу реалити-шоу «Остров любви» Софи Ли зрители назвали вдохновением
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Love Island / ITV

Участница реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Софи Ли откровенно рассказала о своей жизни со шрамами на лице от ожогов, полученных в результате несчастного случая. На это обратило внимание издание Independent.

В одном из выпусков шоу Ли поделилась историей о том, что, когда ей было 22 года, в результате несчастного случая она получила сильные ожоги. По словам девушки, инцидент полностью изменил ее жизнь. «Это сделало меня той женщиной, какой я стала. Я многому научилась о жизни, о людях и о том, как быть лучше», — заявила она.

Ли также отметила, что долго не была готова к отношениям, поскольку ей пришлось работать над уверенностью в себе. В комментариях к ее истории в социальных сетях девушку похвалили за откровенность и назвали ее вдохновляющим примером.

Ранее сообщалось, что телезвезда и участник популярного реалити-шоу Celebrity Big Brother («Большой брат: Знаменитости») Крис Хьюз шокировал зрителей тем, что в одном из выпусков программы он надел костюм кота и помочился в лоток. Зрители в социальной сети X сочли поступок Хьюза отвратительным.

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