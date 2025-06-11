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21:00, 11 июня 2025Культура

Умер основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон

Основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон ушел из жизни в 82 года
Ольга Коровина

Фото: BRIGANI-ART / Globallookpress.com

Основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на семью музыканта.

Отмечается, что артист страдал нейрокогнитивным расстройством, похожим на деменцию. 20 июня ему исполнилось бы 83 года.

The Beach Boys — культовая американская рок-группа, созданная в 1961 году. Коллектив выпустил более 30 синглов, их мировые продажи составили более 100 миллионов копий. В 1988-м группа была включена в Зал славы рок-н-ролла, а сам Уилсон в 2000 году попал в Зал славы сонграйтеров.

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