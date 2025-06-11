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07:48, 11 июня 2025Силовые структуры

В доме престарелых мужчина избил старика на камеру

В доме престарелых в Омской области мужчина избил старика на камеру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Омской области мужчина избил старика в доме престарелых, снимая свои действия на камеру. Ролик выложен в Telegram-канале «Русская Община ZOV».

На видео видно, как молодой человек подходит к пожилому и начинает наносить ему удары руками по голове и туловищу.

Активисты движения установили, что инцидент произошел в Крутинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Они призвали правоохранительные органы разобраться в случившемся и найти виновного.

В Следственном управлении СК России по Омской области отреагировали на ЧП. Организована доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося. Действиям мужчины, а также работников администрации этого учреждения социального обслуживания будет дана правовая оценка, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность».

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