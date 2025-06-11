В доме престарелых мужчина избил старика на камеру

В доме престарелых в Омской области мужчина избил старика на камеру

В Омской области мужчина избил старика в доме престарелых, снимая свои действия на камеру. Ролик выложен в Telegram-канале «Русская Община ZOV».

На видео видно, как молодой человек подходит к пожилому и начинает наносить ему удары руками по голове и туловищу.

Активисты движения установили, что инцидент произошел в Крутинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Они призвали правоохранительные органы разобраться в случившемся и найти виновного.

В Следственном управлении СК России по Омской области отреагировали на ЧП. Организована доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося. Действиям мужчины, а также работников администрации этого учреждения социального обслуживания будет дана правовая оценка, в том числе по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность».