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11:52, 11 июня 2025Интернет и СМИ

В Эстонии за госизмену осудили писавшую для российских СМИ журналистку

Писавшую для российских СМИ журналистку Бурцеву осудили в Эстонии за госизмену
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил писавшую для российских СМИ журналистику Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы за госизмену и нарушение международных санкций. Об этом сообщает издание ERR.

По версии следствия, Бурцева, будучи гражданкой Эстонии, сотрудничала с российским информационным агентством «Россия Сегодня», главой которого является попавший под санкции Евросоюза (ЕС) Дмитрий Киселев, а также предоставляла фотоматериалы для «России сегодня» и издания Baltnews.

Кроме этого отмечается, что журналистка издала книгу «Гибридная война за мир», которую суд Эстонии признал пропагандистской и направленной на подрыв доверия к эстонским властям.

Решение суда полностью совпало с ходатайством прокурора Энели Лауритс, которая требовала для Бурцевой такого наказания. Срок лишения свободы для журналистки будет отсчитываться с момента задержания — 28 февраля 2024 года. Отмечается, что приговор пока не вступил в силу, у Бурцевой есть право подать апелляцию в течение 30 дней.

Прокуратура Эстонии обвинила Бурцеву госизмене и нарушении международных санкций в августе 2024 года. Полиция безопасности Эстонии пришла к выводу, что журналистка «сознательно нарушала режим антироссийских санкций».

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