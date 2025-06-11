В Кремле анонсировали встречу Путина с участниками СВО

Песков: Путин встретится с участниками программы для бойцов СВО «Время героев»

В четверг, 12 июня, в День России, президент Владимир Путин встретится с участники специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Кремля, встреча пройдет с поступившими на программу «Время героев» бойцами. Эту встречу с участием Путина Песков назвал серьезным мероприятием.

«Время героев» — программа развития для участников специальной военной операции, которая реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Ранее Путин порассуждал об использовании всех средств для достижения целей СВО.