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16:55, 4 июня 2025Россия

Путин порассуждал об использовании всех средств для достижения целей СВО

Путин согласился, что для достижения целей СВО надо использовать все средства
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что для достижения целей специальной военной операции (СВО) нужно использовать все средства. Об этом сообщает ТАСС.

Во время совещания с кабмином глава МИД России Сергей Лавров доложил главу государства об итогах прошедших в Стамбуле переговоров с Украиной. Он также отметил, что все средства, включая переговоры, хороши для достижения целей СВО.

«Согласен с этим», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО не закончится, пока Россия не добьется всех поставленных целей. Это является приоритетом для Москвы, подчеркнул он. При этом важно обеспечить национальные интересы. Пока этого не будет достигнуто, отметил Песков, урегулирование украинского кризиса продолжится.

По словам Путина, у России есть все необходимые возможности, чтобы довести спецоперацию до логического завершения. При этом он отметил, что нужным для России результатом СВО станет устранение первопричин украинского кризиса.

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