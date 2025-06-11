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12:44, 11 июня 2025Россия

В Кремле рассказали о графике Путина в День России

Песков: Путин 12 июня проведет совещания по вопросам, связанным с вооружениями
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о графике президента России Владимира Путина. Так, 11 и 12 июня глава государства проведет совещания, связанные с программой вооружений, передает РИА Новости.

11 июня Путин проведет ряд рабочих встреч, некоторые совещания будут непубличного характера, пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что в День России президент также будет занят. «Завтра тоже рабочий день планируется у президента. Сегодня будет два совещания у президента из этой серии. На одном из них будет открытая часть, вступительная, слово главы государства, собственно, где глава государства и очертит тот перечень, круг вопросов, которые будут обсуждаться», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения в некоторых российских регионах.

ЖЗЛ
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