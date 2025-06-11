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12:47, 11 июня 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о контактах с Украиной по вопросу передачи тел военных ВСУ

Песков: Контакты с Украиной по вопросу передачи тел военных ВСУ продолжаются
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Контакты с Украиной по вопросу передачи тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас продолжаются контакты с украинцами», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что процесс передачи тел военнослужащих является частью договоренностей второго раунда переговоров в Стамбуле.

Песков также рассказал об ожидании Москвой выполнения Киевом договоренностей в столице Турции.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с телами военных ВСУ. Он сообщил, что представители России в течение нескольких дней находились на границе с Украиной в ожидании обмена.

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