В Кремле заявили о контактах с Украиной по вопросу передачи тел военных ВСУ

Контакты с Украиной по вопросу передачи тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«У нас продолжаются контакты с украинцами», — заявил пресс-секретарь президента России.
Он добавил, что процесс передачи тел военнослужащих является частью договоренностей второго раунда переговоров в Стамбуле.
Песков также рассказал об ожидании Москвой выполнения Киевом договоренностей в столице Турции.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с телами военных ВСУ. Он сообщил, что представители России в течение нескольких дней находились на границе с Украиной в ожидании обмена.