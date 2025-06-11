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19:42, 11 июня 2025Мир

В МИД России оценили сотрудничество Украины и НАТО

Замглавы МИД Грушко: НАТО может дать Украине только войну до последнего украинца
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Североатлантический альянс может дать Украине только «войну до последнего украинца» и больше ничего. Перспективы сотрудничества Киева с НАТО оценил замглавы МИД России Александр Грушко, его слова передает РИА Новости.

«НАТО может предложить только войну до последнего украинца, больше ничего. Я уверен в том, что многие на Западе осознают, что если они хотят установление прочного мира, то нужно прекратить оказание любой помощи Киеву, и тогда этот вопрос будет решен мирными дипломатическими средствами. Однако Запад заинтересован лишь в войне», — отметил дипломат.

Грушко указал на то, что западным странам нужен украинский конфликт для сохранения собственного «милитаристского угара», а также для того, чтобы обосновать их «огромные военные расходы».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны НАТО вычеркнули Украину из заявления предстоящего саммита альянса. Утверждается, что, помимо «заметной на предыдущих саммитах» перспективы вступления Киева в НАТО, не упоминается и обещание выделить Украине 40 миллиардов долларов. Нет в документе и напоминания об обязательствах оказывать Киеву долгосрочную помощь в области безопасности. Страны НАТО в заявлении также не будут называть Россию «агрессором» и осуждать Китай за помощь России.

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