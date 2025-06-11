Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 11 июня 2025Россия

В Минпросвещения высказались о полном переходе на электронные учебники в российских школах

Минпросвещения: Переход на электронные учебники в российских школах недопустим
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrew Neel / Unsplash

В Минпросвещения высказались об использовании в российских школах электронных учебников вместо бумажных. Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев назвал переход на такую систему образования недопустимым, передает РИА Новости.

«В школе цифровые устройства применяются только как дополнительные, подчеркиваю, средства обучения в соответствии с санитарными нормами. Недопустим абсолютный переход на электронные учебники», — обозначил Бугаев.

По его словам, обучение по традиционным книгам в российских школах продолжится.

Ранее две трети опрошенных россиян (66 процентов) заявили, что искусственный интеллект мог бы улучшить учебный процесс. Еще 53 процента респондентов предпочли бы электронные учебники с дополненной реальностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Узбекистан заявил о грубом отношении к своим гражданам в России. В Ташкенте считают, что их не уважают. Что ответила Москва?

    В МИД рассказали об изменениях подходов России по Украине

    Банк России предупредил об опасности криптообменников

    Слоны устроили обед в поле в российском регионе и попали на видео

    В Германии сообщили о падении импорта из России в 20 раз

    В Германии объяснили стремление СДПГ к диалогу с Россией

    Лечившегося в психиатрической больнице российского комика заподозрили в разводе

    Захарова указала на осознание членами ЕС нерациональности санкций

    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

    В России приговорили к длительному сроку получавшую долларовый гонорар датчанку Аннабель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости