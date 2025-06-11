В Минпросвещения высказались о полном переходе на электронные учебники в российских школах

Минпросвещения: Переход на электронные учебники в российских школах недопустим

В Минпросвещения высказались об использовании в российских школах электронных учебников вместо бумажных. Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев назвал переход на такую систему образования недопустимым, передает РИА Новости.

«В школе цифровые устройства применяются только как дополнительные, подчеркиваю, средства обучения в соответствии с санитарными нормами. Недопустим абсолютный переход на электронные учебники», — обозначил Бугаев.

По его словам, обучение по традиционным книгам в российских школах продолжится.

Ранее две трети опрошенных россиян (66 процентов) заявили, что искусственный интеллект мог бы улучшить учебный процесс. Еще 53 процента респондентов предпочли бы электронные учебники с дополненной реальностью.