В Раде обеспокоились ростом числа могил на Украине

Депутат Рады Скороход: Количество могил на кладбищах на Украине растет

На Украине наблюдается демографический кризис. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По ее словам, в стране фиксируется рост числа захоронений, в то время как уровень рождаемости снижается. Парламентарий подчеркнула, что данные «звоночки» являются очень опасными для Украины.

«На общество влияет количество могил на кладбищах, которое растет и растет. Я увидела цифры рождаемости в Киеве, который всегда был передовой город. Сейчас на весь город рождаемость на уровне, как раньше (…) принимал количество родов один роддом», — подчеркнула Скороход.

Ранее о серьезной проблеме с демографией на Украине высказывался депутат Верховной Рады Михаил Цимбалюк. Он отмечал острую нехватку рабочих рук в стране.