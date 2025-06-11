В Раде предложили собрать экстренное заседание из-за наступления ВС России в трех регионах

Депутат Рады Геращенко предложила созвать заседание из-за наступления ВС России

Народный депутат Верховной Рады (ВР) Ирина Геращенко предложила созвать экстренное заседание парламента Украины из-за наступления Вооруженных сил (ВС) России в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«То, что сейчас происходит на Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Запорожском направлении — серьезный повод специального заседания ВР по обороне, фортификациям и обеспечению ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру")», — написала украинский парламентарий.

Она также задалась вопросом, почему у республики нет «линий Зеленского» на этих направлениях, намекая на комплекс защитных сооружений «линии Суровикина».

Ранее другая депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский лично долгое время запрещал строить защитные сооружения на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. «Потому что "отобьем"», — привела она слова главкома.