Нардеп Скороход: Запад использует Украину в попытке ослабить Россию

Запад использует Украину и воюет за ее счет в попытке ослабить Россию. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka online.

По ее словам, Украина является прокси-страной, через которую ведутся боевые действия. Она добавила, что об этом говорил госсекретарь США Марко Рубио. Нардеп также заключила, что с помощью Украины западные страны хотят ослабить Россию и понять ее возможности по восстановлению и оружию.

Скороход также рассказала, что от некоторых украинских политиков в кулуарах звучат заявления о желании выйти из стамбульских мирных переговоров. По ее словам, ей страшно от таких разговоров, так как она не хочет, чтобы в стране увеличивалось количество кладбищ с флагами.

Ранее помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский сказал, что позиция Украины на переговорах по урегулированию конфликта и ее неготовность к компромиссам приведут лишь к большим территориальным потерям для Киева. Он подчеркнул, что Россия готова к длительному противостоянию, и привел в пример Северную войну со Швецией, длившуюся 21 год.