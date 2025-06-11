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15:25, 11 июня 2025Бывший СССР

В Раде заметили предпосылки наступления России на Киев

Депутат Рады Безуглая: Фронт сейчас в 300 километрах от Киева
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Наступление на Сумы означает все большее приближение к Киеву. Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Кто не заметил — новое наступление россиян в Сумской области — это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины», — написала она.

Безуглая подчеркнула, что фронт сейчас находится в 300 километрах от Киева.

Ранее она сообщила, что быстрое отступление ВСУ в Сумской области вызвано попыткой командования и местных властей скрыть слабую подготовку обороны. По ее словам, это отступление — часть циничной схемы, организованной чиновниками и генералами.

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