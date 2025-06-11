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14:08, 11 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на угрозы СБУ

Депутат Красов предрек Украине потери после угроз СБУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Красов

Андрей Красов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Нападения на Россию в итоге всегда заканчиваются потерями для самой Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Так он отреагировал на угрозу главы Службы безопасности страны (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) новых операций, схожих с операцией «Паутина».

«Господин Малюк, видимо, не учитывает, что после операций Украины, таких как, например, вторжение в Курскую область, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили только потери в технике, в личном составе, а фронт для них опять затрещал по швам», — заметил Красов.

Он также призвал главу СБУ не слишком хвастаться операцией «Паутина» — депутат убежден, что она была бы невозможна без помощи со стороны Запада.

«Но даже этим ударом они подставили Украину, потому что именно в это время шли переговоры с Россией. Но главное в том, что, что бы они ни планировали, в итоге все равно все оборачивается не в пользу Украины», — заключил политик.

Ранее Малюк заявил, что Украина готовит новые удары по территории России, подобные недавней атаке на российские аэродромы, железную дорогу и автомобильные мосты. «СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина"», — сказал он.

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