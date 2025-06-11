В России ответили на заявления о предпосылках наступления на Киев

Депутат Швыткин: Россия действует в целях устранения первопричин конфликта

Действия России в зоне украинского конфликта обусловлены необходимостью защиты населения и устранения первопричин конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Так он отреагировал на заявление депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой о том, что наступление на Сумы означает все большее приближение к Киеву.

«Тактические и стратегические действия России продиктованы замыслом Генштаба. Россия исходит из того, что прежде всего необходимо защитить население и устранить первопричины конфликта. И, если украинская сторона не хочет решать проблемы политико-дипломатическим путем, значит, их придется решить вооруженным путем», — сказал депутат.

Швыткин подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта и добавил, что судьба Украины находится в руках народа страны.

«Первопричины должны быть устранены, все в руках населения Украины», — заключил политик.

Ранее Безуглая назвала наступление в Сумской области наступлением на Киев. Она подчеркнула, что фронт настоящий момент находится в 300 километрах от Киева.